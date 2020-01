Lausanne. Im Gegensatz zur Springreiter-Weltrangliste brachte der Jahreswechsel keine Änderung in der Dressur auf dieser Tabelle. Dort steht weiter Isabell Werth (Rheinberg) ganz vorne, als Nummer 1 mit Bella Rose und als Nummer 2 mit Weihegold OLD, dazu ist sie mit Emilio auch noch Nummer 9. An dritter Stelle steht weiter Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime. Bekantlich werden im Gegensatz zum Springen inm der Dressur immer die Paare - Reiter/ Pferd - zur Wertung herangezogen. Weltrangliste Dressur