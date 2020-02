(Foto: Andreas Hilgenberg) Andreas Kreuzer (30) hat in Damme offiziell das umgebaute Reitsportzentrum übernommen. Der gebürtige Wipperfürther begann als Praktikant bei Paul Schockemöhle in Mühlen, wechselte dann zu Otto Becker, war danach in Borgholzhausen und zuletzt in Herford. Mit dem Hengst Chacco-Blue (Besitzer Paul Schockemöhle) wurde er 2011 in Aachen Dritter im Großen Preis des CHIO von Deutschland, er startete bisher viermal in einem Preis der Nationen für Deutschland und holte 2016 in Balve die Deutsche Meisterschaft der Springreiter.