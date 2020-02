Tokio. Erstmals wird nach Ausbruch der Coronavirus-Epidemie auch die Durchführung der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 9. August) in Frage gestellt. Laut Meldung der Nachrichtenagentur AFP habe Norio Ohmagari, Direktor der Abteilung Infektionskrankheiten des Gesundheitsministeriums des Landes, erklärt, sollte die Zahl der Infizierten Japans in den nächsten drei Wochen nicht zurückgehen, sollte man über eine Durchführung oder Absage der Sommerspiele diskutieren.