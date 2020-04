Herzlichen Glückwunsch ! Heute hat Springreiterin Jamie Barge (03.04.1986) USA Geburtstag Happy Birthday ! …und heute wäre Springreiterin Debby Winkler 61 Jahre alt geworden. Die Ehefrau des erfolgreichsten Sprigreiters HG Winkler war am 20. Februar 2011 nach dem Training in der Bundeswehrsportschule auf dem kurzen Rückweg zum heimischen Stall in Warendorf vom Pferd gestürzt und vier Tage danach den Verletzungen erlegen. Der Unfall konnte nie aufgeklärt werden, denn Zeugen gab es nicht.