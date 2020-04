Wer in dieser auch in Reitställen schweren Zeit wegen der Corona-Pandemie jemandem vielleicht öffentlich Danke sagen möchte, kann uns per e-mail schreiben – und wir geben den Dank in den "Pferdewelten" weiter. E-Mail-Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.