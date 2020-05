Der Tod nahm der Familie den Mittelpunkt: Im Alter von 72 Jahren ist Hilde Ehning verstorben. Mit Ehemann Richard hatte die ausgebildete Lehrerin fünf Kinder – Kerstin, Marcus, Karina, Conny und Johannes. Viele Jahre leitete sie maßgeblich den Betrieb (Schlachterei und Viehhandel) in Borken mit, einen Namen machte sie sich auch als Züchterin des Fuchshengstes Funky Fred (15) von For Pleasure, mit dem Marcus Ehning zahlreiche Erfolge feierte. Zuletzt engagierte sich Hilde Ehning stark und ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe als Lehrerin.