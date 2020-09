Nicolas Delmotte, aus Douai im Norden Frankreichs, gewann auf dem Rappen Ilex erstmals einen Grand Prix (Foto: Marco Villanti) Erstmals in seiner reiterlichen Laufbahn gewann der 42 Jahre alte Franzose Nicolas Delmotte einen Grand Prix auf Vier-Sterne-Niveau. Der Turnierstallbesitzer in der Nähe von Lille siegte auf der Hubside Jumping-Serie am Golf von St.Tropez auf dem belgischen Rappwallach Ilex und kassierte an Prämie 25.000 Euro. Zweiter dieser mit 100.000 € dotierten Prüfung wurde sein Landsmann Titouan Schumacher auf Atome Z – mit einem Rückstand von nur neun Hundertstelsekunden. Turnierveranstalter Sadri Fegaier wurde auf dem Hengst Chianti`s Champion (ehemals im Besitz von Ludger Beerbaum) am Ende auf Rang 34 geführt, ihm jedoch gilt der Dank aller. So sagte Delmotte: „Wir alle müssen ihm mehr als dankbar sein, weil er in so schwierigen Zeiten wie der Corona-Pandemie den Reitern so außergewöhnliche Möglichkeiten bietet…“ Resultat Grand Prix