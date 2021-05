Momentaufnahme irgendwann in der Nacht vom 5./ 6. August 1992 in den Stallungen der Olympischen Reiterspiele 1992 im Real Club de Polo in Barcelona - nach dem Dressur-Olympiasieg in der Einzelwertung von Nicole Uphoff auf Rembrandt. Auf dem Foto (von links) Rembrandt-Besitzer Jürgen Uphoff, Mannschafts-Tier-Arzt Dr. Peter Cronau und Equipechef Anton Fischer (Foto: privat)