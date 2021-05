Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag die früheren Springreiter Gilles Bertran de Balanda (29.05.1950) Frankreich und Alwin Schockemöhle (29.05.1937) Mühlen, Mannschafts-Olympiasieger 1960 in Rom und Einzel-Goldmedaillengewinner 1976 in Montreal, Einzel-Europameister 1975 in München, dreimal Derbygewinner in Hamburg, dreimal Sieger im Großen Preis von Aachen und viermal Deutscher Meister, Happy Birthday !