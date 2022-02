Essen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der frühere Dressurreiter und spätere Turnierveranstalter Thomas Speeck im Alter von nur 63 Jahren am 28. Januar plötzlich gestorben. Speeck, ehemals auch Geschäftsführer im Familienunternehmen für Tiefbau, war vor Jahren stark involviert in das ehemalige internationale Dressurturnier auf der Anlage des vor einigen Wochen verstorbenen Reitmeisters Heinz Lammers in Olfen.