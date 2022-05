Herzlichen Gückwunsch ! Heute hat die Springreiterin Alexandra Ledermann (14.05.1969) Frankreich Geburtstag Sie gewann am 29. August 1999 in Hickstead als erste Amazone in der Geschichte der seit 1957 ausgetragenen Europameisterschaft auf Rochet M den Titel, nachdem ab 1973 Damen und Herren nicht mehr getrennt um das kontinentale Championat ritten. Zwischen 1957 und 1973 trugen die Damen separat insgesamt 14-mal ihre eigene Einzel-Europameisterschaft aus. Happy Birthday !