Martin Richenhagen (links) mit der Urkunde und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der noch den Orden in der Hand hält (Foto: privat) Mit dem Bayerischen Verdienstorden wurde in der Staatskanzlei in München der frühere Topmanager des Weltkonzerns AGCO, Martin Richenhagen (70), von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder ausgezeichnet. Der Grund für die Ehrung für Richenhagen, auch Dressurreiter, Dressurrichter und Pferdezüchter, dürfte darin liegen, dass sich der frühere Gymnasiallehrer aus Köln-Mülheim stark für Fendt – gehört zu AGCO - engagierte, sodass 500 Millionen Euro investiert wurden und somit das modernste Traktorenwerk der Welt in Marktoberndorf entstand. Dadurch wurden mehrere Hundert neue Arbeitsplätze in Bayern geschaffen. Bei Fendt verließen im letzten Jahr nicht weniger als 20.022 Traktoren die Hallen – Rekord.