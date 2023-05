Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag die Springreiter Christian Glienenwinkel (15.05.1985) Celle und Jean-Maurice Bonneau (15.05.1959) Frankreich sowie sowie die frühere große Schweizer Dressurreiterin Marianne Fankhauser-Goßweiler (15.05.1943) 80 ! jeweils mit den Equipen Silber bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio und 1968 in Mexiko City, bei der Weltmeisterschaft 1966 in Bern und der Europameisterschaft 1965 in Kopenhagen, außerdem fünfmal Schweizer Meisterin und zudem die erste Sportlerin der Schweiz, die für Olympia (1964) nominiert wurde, Happy Birthday !