Riesenbeck. Bei den 31. Dressur-Europameisterschaften seit 1963 gewann in Riesenbeck Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) die erste zu vergebende Einzel-Goldmedaille. Die Oberbayerin, vor zwei Jahren auf dem Kasselmannhof in Hagen a.T.W. dreimal bei der letzten EM mit Gold geehrt, siegte auf der 16 Jahre alten Trakehner-Stute Dalera BB im Grand Prix Special mit 85,593 Prozentpunkten vor der Dänin Nanna Skodborg Merrald auf Blue Hors Zepter (82,798) und der früheren zweimaligen Einzel-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (Großbritannien) auf Imhotep (82,583). Das Championat endete am Sonntag mit der Kür. Grand Prix Special