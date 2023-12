Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag Dressurreiterin Heather Blitz (25.12.1968) USA und die frühere WM-Teilnehmerin in der Vielseitigkeit in Rom 1998 und heutige Polo-Spielerin Marie-Jeanette Ferch (25.12.1976) Stegen am Ammersee, Happy Birthday !