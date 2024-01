Im Gedenken an Lesley McNaught findet am 18. Januar ab 14.00 Uhr in der Reithalle des Schweizerischen Nationalgestüts in Avenches eine Trauerfeier statt. Alle, die die außergewöhnliche Springreiterin kannten und schätzten, sind herzlich eingeladen. Die est 59 Jahre Springreiterin und beliebte Trainerin war am 26. Dezember tot in ihrer Wohnung gefunden worden.