Im Alter von 94 Jahren starb in Düsseldorf der bekannte Züchter von Kaltblutpferden, Egon Grüters. Die Trauerfeier wird gehalten am Dienstag, 23. Januar, um 13 Uhr in der Gerricuskapelle, Am Pesch 19, Düsseldorf-Gerresheim. Im Sinne des Verstorbenen bitten die Angehörigen statt lieb gemeinter Blumen und Kränzen um eine Spende für die Jugendarbeit der Sankt Sebastianianus Reitervereinigung, IBAN: DE87 3005 0110 0025 0147 54, Stadtsparkasse Düsseldorf, Stichwort: Egon Grüters.