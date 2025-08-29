Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Freitag, 29. August 2025 um 08:48
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
Reitmeister und Dressur-Ausbilder Johann Hinnemann (29.08.1948) Voerde, Dressurreiterin Anna-Christina Abbelen (29.08.1996) Krefeld, die Springreiter Edwin Smits (29.08.1970) Schweiz und der frühere Nationen-Preis-Reiter Julius Schulze-Hesselmann (29.08.1942) Dortmund sowie Vielseitigkeitsreiter, Parcoursbauer und Ausbilder Ralf Ehrenbrink (29.08.1960) Ratingen
65 !
Happy Birthday !