Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag die Springreiter Hirokazu Higashira (07.09.1946) Japan, Rutherford Latham (07.09.1954) Spanien und Louis Bouhana (07.09.1984) Frankreich, die Dressurreiterinnen und Luiza Tavares de Almeida (07.09.1991) Brasilien und die frühere Grand Prix-Reiterin und jetzige Nationaltrainerin der Schweizer Nachwuchs-Dressur-Reiter Heidi Bemelmans (07.09.1953) Weilerswist sowie der frühere Military-Reiter Otto Ammermann (07.09.1932) Jaderberg, Happy Birthday !