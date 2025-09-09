Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Springreiter Ewald Güss (09.09.1955) Villingendorf /Rottweil, Mariann Hugyecz ((09.09.1983) Ungarn, Vincent Lambrecht (09.09.1982) Belgien Kate Levy (09.09.1980) USA und der frühere Springreiter Uli Meyer zu Bexten (09.08.1949) Herford sowie Dressurreiter Servero Jesus Jurado Lopez (09.09.1988) Spanien und außerdem Elke Sprackties (09.09.1950) Langerwisch,
Happy Birthday !