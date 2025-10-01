Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Mittwoch, 01. Oktober 2025 um 08:24
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstat
die Springreiter Beat Mändli (01.10.1969) Schweiz, Roger-Yves Bost (01.10.1965) Frankreich, Leslie Howard (01.10.1956) USA, Ferdinand Hurrle (01.10.1955) Gaggenau und Sven Schlüsselburg (01.10.1981) Ilsfeld, die Dressurreiter Michael Klimke (01.10.1969) Münster und Elena Kalinina (01.10.1971) Russland sowie Bettina Schockemöhle (01.10.1958) Steinfeld,
Happy Birthday !