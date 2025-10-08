Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Mittwoch, 08. Oktober 2025 um 08:13
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Springreiter Eva Bitter (08.10.1973) Bad Essen, Alfonso Romo Garza (08.10.1950) Mexico, Bohdan Sas-Jaworski (08.10.1955) Polen und Maelle Martin (08.10.1991) Frankreich sowie Andy Kistler (08.10.1954), früherer Equipe-Chef Springreiten der Schweiz, außerdem aus der Dressur Reitmeister Hubertus Schmidt (08.10.1958) Borchen,
Happy Birthday !