|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Dienstag, 28. Oktober 2025 um 08:34
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Zwillingsschwestern Tanja Sprehe-Brockhage/ Springen und Kristina Bröring-Sprehe/ Dressur (28.10.1986) Dinklage, die Dressurreiter Hendrik Lochthowe (28.10.1979) Butzbach und Fabienne Müller-Lütkemeier (28.10.1989) Paderborn sowie Springreiter Michael Duffy (28.10.1996) Irland und Michael Viehweg (28.10.1993) Schrobenhausen, und der frühere FN-Vize-Präsident Friedrich Witte (28.10.1935) Burscheid,
90 !
Happy Birthday !