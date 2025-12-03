Herzlichen Glückwünsch ! Heute haben Geburtstag Dressurreiterin Thamar Zweistra (03.12.1982) Niederlande sowie aus dem Springreiterlager der deutsche Bundestrainer Otto Becker (03.12. 1958) Albersloh, Reitmeister Karl-Heinz („Kalli“) Streng (03.12. 1941) Mosbach und Paul Weier (03. 12. 1934) Schweiz, der in seiner aktiven Zeit in allen drei Olympischen Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit Landesmeister war, Happy Birthday !