|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Mittwoch, 03. Dezember 2025 um 09:03
|
Herzlichen Glückwünsch !
Heute haben Geburtstag
Dressurreiterin Thamar Zweistra (03.12.1982) Niederlande sowie aus dem Springreiterlager der deutsche Bundestrainer Otto Becker (03.12. 1958) Albersloh, Reitmeister Karl-Heinz („Kalli“) Streng (03.12. 1941) Mosbach und Paul Weier (03. 12. 1934) Schweiz, der in seiner aktiven Zeit in allen drei Olympischen Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit Landesmeister war,
Happy Birthday !