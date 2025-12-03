Sie befinden sich hier: Home

Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Mittwoch, 03. Dezember 2025 um 09:03

Herzlichen Glückwünsch !

Heute haben Geburtstag

Dressurreiterin Thamar Zweistra (03.12.1982) Niederlande sowie aus dem Springreiterlager der deutsche Bundestrainer Otto Becker (03.12. 1958) Albersloh, Reitmeister Karl-Heinz („Kalli“) Streng (03.12. 1941) Mosbach und Paul Weier (03. 12. 1934) Schweiz, der in seiner aktiven Zeit in allen drei Olympischen Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit Landesmeister war,

Happy Birthday ! 
 

