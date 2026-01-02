Sie befinden sich hier: Home

Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Freitag, 02. Januar 2026 um 09:40

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

die Dressurreiter Andreas Helgstrand (02.01.1977) Dänemark, Ignacio Rambla (02.01.1964) Spanien, die zweimalige Einzel-Olympiasiegerin und neunmalige Weltcupgewinnerin Anky van Grunsven (02.01.1968) Niederlande, Adrienne Lyle (02.01.1985) USA und Cathrine Dufour-Laudrup (02.01.1992) Dänemark sowie die Springreiter Khaled Al Eid (02.01.1969) Saudi Arabien und Joe Clee (02.01.1978) Großbritannien,

Happy Birthday ! 
 

