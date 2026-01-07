Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Mittwoch, 07. Januar 2026 um 09:42
|
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Dressurreiter Olga Klimko (07.01.1960) Ukraine und der frühere Championatsteilnehmer Tilman Meyer zu Erpen (07.01.1959) Werther sowie die Springreiter Sergio Alvarez Moya (07.01.1985) Spanien und Benjamin Wulschner (07.01.1989) Dahlen bei Leipzig und Turnierveranstalter Volker Wulff (07.01.1957) Uthlede/ Landkreis Cuxhaven,
Happy Birthday !