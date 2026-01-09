Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Freitag, 09. Januar 2026 um 09:35
|
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Dressurreiterinnen Maria Eilberg (09.01.1984) Großbritannien und Tatiana Miloserdowa (09.01.1960) Russland sowie die Springreiter Angelica Augustsson-Zanatolli (09.01.1987) Schweden, Geir Gulliksen (09.01.1960) Norwegen, Marc Houtzager (09.01.1971) Niederlande, Laura Klaphake (09.01.1994) Mühlen und Kara Chad (09.01.1996) Kanada,
Happy Birthday !