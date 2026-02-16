Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Montag, 16. Februar 2026 um 09:18
|
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Dressurreiter Peter Gmoser (16.02.1971) Österreich, Jessica von Bredow-Werndl (16.02.1986) Aubenhausen und die frühere überaus erfolgreiche Bundestrainerin für Dressur-Ponys, Cornelia Endress (16.02.1954) Warendorf, sowie die Springreiter Vincent Voorn (16.02.1984) Niederlande, Thomas Weinberg (16.02.1987) Herzogenrath, Olympiasieger Pierre Durand (16.02.1955) Frankreich und Alberto Zorzi (16.02.89) Italien,
Happy Birthday !