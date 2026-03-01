Sie befinden sich hier: Home

Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Sonntag, 01. März 2026 um 09:43

Herzlichen Glückwunsch !

Heute hätten in einem Schaltjahr Geburtstag

die Dressurreiterin und ehemalige deutsche Meisterin im Springreiten, Bianca Kasselmann (29.02.1952) Hagen a.T.W. sowie der Vorsitzende des Dressurausschusses, Klaus Röser (29.02.1964) Lohne bei Vechta, echten Geburtstag haben an diesem 01.März der frühere Weltklasse-Springreiter David Broome (01.03.1940) Großbritannien, der ehemalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Mark Todd (01.03.1956) Neuseeland, Fahrer-Weltcupgewinner 2026 Dries Degrieck (01.03.1995) Belgien und Vermarkter des deutschen CHIO in Aachen, Michael Mronz (01.03.1967) Köln,

Happy Birthday ! 
 

