Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Mittwoch, 04. März 2026 um 08:47
|
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Sringreiter Christian Kukuk (04.03.1990) Münster, Pilar Lucrecia Cordon Muro (04.03.1973) Spanien, Mandy Goosen (04.03.1976) Großbritannien und Thomas Konle (04.03.1970) Ellwangen sowie die Dressurreiter Antoinette Falandt (04.03.1970) Niederlande, Edward Gal (04.03.1970) Niederlande und Reitmeister Wolfram Wittig (04.03.1958) Herford,
Happy Birthday !