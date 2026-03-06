Sie befinden sich hier: Home

Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Freitag, 06. März 2026 um 09:44

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

die Springreiter Cameron Hanley (06.03.1973) Irland und  Giulia Martinengo (06.03.1979) Italien, Dressurreiterin Jenny Lang-Nobbe (06.03.1987) Karlsruhe sowie die Landoberstallmeisterin vom Gestüt Marbach Dr. Astrid von Velsen-Zerweck (06.03.1968) Marbach und der Gründer des Embryo-Transfer-Centers, Ton Vullers (06.03.1956) Maria Hoop/ Niederlande,

70 !

Happy Birthday ! 
 

