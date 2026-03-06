Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Freitag, 06. März 2026 um 09:44
|
Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Springreiter Cameron Hanley (06.03.1973) Irland und Giulia Martinengo (06.03.1979) Italien, Dressurreiterin Jenny Lang-Nobbe (06.03.1987) Karlsruhe sowie die Landoberstallmeisterin vom Gestüt Marbach Dr. Astrid von Velsen-Zerweck (06.03.1968) Marbach und der Gründer des Embryo-Transfer-Centers, Ton Vullers (06.03.1956) Maria Hoop/ Niederlande,
70 !
Happy Birthday !