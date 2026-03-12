Herzlichen Glückwunsch ! Heute hat Geburtstag die frühere Dressurreiterin und spätere Malerin Schlüter-Billings (12.03.1937) Hamburg/ Sarasota-Florida, 1968, 1973, 1974 und 1976 Derbysiegerin, Deutsche Meisterin 1970, 1973, 1974 und 1975 jeweils auf Liostro, 1973 in Aachen auf Liostro mit Liselott Linsehoff/ Piaff und Dr. Reiner Klimke/ Mehmed sowie 1975 in Kiew mit Harry Boldt/ Woyceck und Ilsebill Becher/ Mitsouko jeweils Mannschafts-Europameisterin, dazu Einzel-Bronze, 1974 in Aachen Team-Weltmeisterin auf Liostro zus. mit Linsenhoff/ Piaff und Reiner Klimke/ Mehmed, außerdem Olympia-Zweite auf Liostro mit der Equipe 1972 in München zusamen mit Josef Neckermann/ Venetia und L.Linsenhoff/ Piaff, Happy Birthday !