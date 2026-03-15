Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Sonntag, 15. März 2026 um 08:46
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Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
Dressurreiterin Imke Bartels-Schellekens (15.03.1977) Niederlande sowie die Springreiter Helena Lundbäck (15.03.1976) Schweden, Katie Monahan-Prudent (15.03.1954) USA und Daniel Bluman (15.03.1990) Israel, dazu der ehemalige Spring- und Militaryreiter, Nachwuchs-Bundestrainer, Pacoursbauer Springen und Vielseitigkeit, Wolfgang Feld (15.03.1935) Sassenberg,
Happy Birthday !