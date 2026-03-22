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Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Sonntag, 22. März 2026 um 11:10

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

aus dem Springreiterlager der dreimalige Europameister und renommierte Pferde-Züchter Paul Schockemöhle (22.03.1945) Mühlen sowie Springreiterin Tina Deuerer (22.03.1979) Bretten, die Dressurreiter Ellen Schulten-Baumer (22.03.1979) Rheinberg und Ludwig Zierer (22.03.74) Landshut sowie Dressurrichter Dr. Volker Moritz (22.03.1938) Düsseldorf,

Happy Birthday ! 
 

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