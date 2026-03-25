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Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Mittwoch, 25. März 2026 um 08:41

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

die Springreiter Thomas Kleis (25.03.1978) Gadebusch, Irma Karlsson (25.03.1993) Schweden, die frühere britische Springreiterin und heutige Teamchefin Di Lampard (25.03.1956) Großbritannien sowie Parcoursbauerin Christa Heibach (25.03.1955) Aachen und die Dressurreiter Anne van Olst (25.03.1962) Dänemark und Frederic Wandres (25.03. 1987) Hagen a.T.W.,

 Happy Birthday ! 
 

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