Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Mittwoch, 25. März 2026 um 08:41
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Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
die Springreiter Thomas Kleis (25.03.1978) Gadebusch, Irma Karlsson (25.03.1993) Schweden, die frühere britische Springreiterin und heutige Teamchefin Di Lampard (25.03.1956) Großbritannien sowie Parcoursbauerin Christa Heibach (25.03.1955) Aachen und die Dressurreiter Anne van Olst (25.03.1962) Dänemark und Frederic Wandres (25.03. 1987) Hagen a.T.W.,
Happy Birthday !