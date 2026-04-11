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Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Samstag, 11. April 2026 um 10:19

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

Dressurreiter Gyula Dallos (11.04.1950) Ungarn, gewann 1993 in Lipica bei der Europameisterschaft Kür-Bronze auf dem Hengst Aktion und damit die bisher einzige Medaille für sein Land bei einem Championat, die Springreiter Lauren Hough (11.04.1977) USA und Heiko Schmidt (11.041.1971) Neu Bentheim sowie Turnierveranstalter und Pferdebesitzer Axel Milkau (11.04.1963) Braunschweig,

Happy Birthday ! 
 

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