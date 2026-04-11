Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag Dressurreiter Gyula Dallos (11.04.1950) Ungarn, gewann 1993 in Lipica bei der Europameisterschaft Kür-Bronze auf dem Hengst Aktion und damit die bisher einzige Medaille für sein Land bei einem Championat, die Springreiter Lauren Hough (11.04.1977) USA und Heiko Schmidt (11.041.1971) Neu Bentheim sowie Turnierveranstalter und Pferdebesitzer Axel Milkau (11.04.1963) Braunschweig, Happy Birthday !