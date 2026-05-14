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Geburtstag PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Donnerstag, 14. Mai 2026 um 08:39

Herzlichen Gückwunsch !

Heute hat Geburtstag

Springreiterin Alexandra Ledermann (14.05.1969) Frankreich, in Hickstead 1999 auf Rochet M erste Europameisterin der Reitsportgeschichte, nachdem ab 1973 Damen und Herren nicht mehr getrennt um den seit 1957 vergebenen kontinentalen Titel ritten. Zwischen 1957 und 1973 trugen die Damen separat insgesamt 14-mal ihre eigene Einzel-Europameisterschaft aus.

Happy Birthday ! 
 

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