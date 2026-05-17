Sie befinden sich hier: Home

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 1939 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner
Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Sonntag, 17. Mai 2026 um 08:47

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

der frühere Vielseitigkeitsreiter und spätere Parcoursbauer Rüdiger Schwarz (17.05.1950) Sassenberg, als Militaryreiter Team-Europameister 1979, Mannschafts-Silber beim Ersatz-Olympia 1980 in Fontainebleau und Silber mit der Equipe bei den Weltmeisterschaften 1982, danach Nachwuchs-Bundestrainer, und Monika Uhrig (17.05.1940) Baldham,

Happy Birthday ! 
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>