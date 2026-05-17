Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com
|Geburtstage
|Geschrieben von: U.L.
|Sonntag, 17. Mai 2026 um 08:47
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Herzlichen Glückwunsch !
Heute haben Geburtstag
der frühere Vielseitigkeitsreiter und spätere Parcoursbauer Rüdiger Schwarz (17.05.1950) Sassenberg, als Militaryreiter Team-Europameister 1979, Mannschafts-Silber beim Ersatz-Olympia 1980 in Fontainebleau und Silber mit der Equipe bei den Weltmeisterschaften 1982, danach Nachwuchs-Bundestrainer, und Monika Uhrig (17.05.1940) Baldham,
Happy Birthday !