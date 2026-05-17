Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag der frühere Vielseitigkeitsreiter und spätere Parcoursbauer Rüdiger Schwarz (17.05.1950) Sassenberg, als Militaryreiter Team-Europameister 1979, Mannschafts-Silber beim Ersatz-Olympia 1980 in Fontainebleau und Silber mit der Equipe bei den Weltmeisterschaften 1982, danach Nachwuchs-Bundestrainer, und Monika Uhrig (17.05.1940) Baldham, Happy Birthday !