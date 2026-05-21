Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag Springreiter Gerry Flynn (21.05.1965) Türkei und Dressurreiterin Helen Langehanenberg (21.05.1982) Billerbeck bei Münster sowie Amara Sophia Fankhauser (21.05.2020) Schweiz und Ruth Klimke (21.05. 1940) Münster, ehemals Dressurreiterin bis Grand Prix, frühere Vize-Präsidentin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Vorsitzende „Persönliche Mitglieder“ (PM) und zudem Westdeutsche Tennismeisterin der Junioren, Happy Birthday !