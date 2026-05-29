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Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Freitag, 29. Mai 2026 um 07:14

Herzlichen Glückwunsch !

 Heute haben Geburtstag

die früheren Springreiter Gilles Bertran de Balanda (29.05.1950) Frankreich und Alwin Schockemöhle (29.05.1937) Mühlen, u.a. Mannschafts-Olympiasieger 1960 in Rom und Einzel-Goldmedaillengewinner 1976 in Montreal, Einzel-Europameister 1975 in München, dreimal Derbygewinner in Hamburg, dreimal Sieger im Großen Preis von Aachen und viermal Deutscher Meister,

Happy Birthday ! 
 

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