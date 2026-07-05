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Zum CSIO-Abschluss Sieg einer Französin im Grand Prix PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Sonntag, 05. Juli 2026 um 18:52

Peelbergen/ NL. Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) auf 3-Sterne-Level in Peelbergen/ Niederlande gewann die Französin Alexa Ferrer (38) auf der Stute Naiade Z den Großen Preis nach Stechen. Dahinter folgten zwei Teilnehmer aus Belgien. Beste Deutsche der mit 60.300 Euro dotierten Kunkorrenz war als Elfte Marie Ligges (Ascheberg) auf Ballerina.

Großer Preis von Peelbergen
 

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