Peelbergen/ NL. Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) auf 3-Sterne-Level in Peelbergen/ Niederlande gewann die Französin Alexa Ferrer (38) auf der Stute Naiade Z den Großen Preis nach Stechen. Dahinter folgten zwei Teilnehmer aus Belgien. Beste Deutsche der mit 60.300 Euro dotierten Kunkorrenz war als Elfte Marie Ligges (Ascheberg) auf Ballerina. Großer Preis von Peelbergen