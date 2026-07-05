|Zum CSIO-Abschluss Sieg einer Französin im Grand Prix
|Geschrieben von: Dieter Ludwig
|Sonntag, 05. Juli 2026 um 18:52
|
Peelbergen/ NL. Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) auf 3-Sterne-Level in Peelbergen/ Niederlande gewann die Französin Alexa Ferrer (38) auf der Stute Naiade Z den Großen Preis nach Stechen. Dahinter folgten zwei Teilnehmer aus Belgien. Beste Deutsche der mit 60.300 Euro dotierten Kunkorrenz war als Elfte Marie Ligges (Ascheberg) auf Ballerina.