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Geburtstage PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: U.L.   
Samstag, 01. August 2026 um 08:03

Herzlichen Glückwunsch !

Heute haben Geburtstag

die Dressurreiterinnen Ann Kathrin Linsenhoff (01.08.1960) Kronberg und Alexandra Koreleva (01.08.1977) Russland sowie die Springreiter Denise Cojuangco (01.08.1961) Philippinen, Thomas Kohler (01.08.1960) Kehl, Peter Leone (01.08.1960) USA, Penelope Leprevost (01.08.1980) Frankreich, Jean Marc Nicolas (01.08.1951) Frankreich und Bertram Allen (01.08.1995) Irland sowie Pferdetierarzt mit Klinik, Dr. Marc Cronau (01.08.1973) Wattenscheid,

Happy Birthday ! 
 

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