Tryon. Im Kampf um den Weltmeistertitel in der Vielseitigkeit geht Ingrid Klimke (Münster) als führende Reiterin nach Dressur und Gelände auf SAP Hale Bob OLD als letzte Starterin in den Springparcours. Beginn der Konkurrenz in Tryon/ USA ist nach deutscher Zeit 16.00 Uhr.