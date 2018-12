Daniel Bachmann-Andersen auf dem zehnjährigen Fuchs-Hengst Blue Hors Zepter von Zack x Wolkentanz (Foto: Kalle Frieler) Der Däne Daniel Bachmann-Andersen (28), großes Talent im Dressursport, am letzten Samstag in Ankum anlässlich der 39. PSI-Auktion als "Reitsportler des Jahres" mit einem Swarovski-Kristallpferd geehrt, gewann in Frankfurt/ Main auf dem Oldenburger Hengst Blue Hors Zepter mit 78,478 Punkten den Grand Prix. Er ließ dabei die versammelte deutsche Elite hinter sich: Kristina Bröring Sprehe auf desperados (76,522), Jessica von Bredow-Werndl auf Zaire (75,109), Isabell Wreth auf Don Johnson (75,326) und Hubertus Schmidt auf Imperio (72,609).