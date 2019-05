Andre Thieme aus Plau am See mit dem Wallach Nacorde, mit dem er dreimal das Blaue Band und den obligatorischen Eichenkranz für das Pferd beim Deutschen Springderby in Hamburg gewann (Foto Björn Schröder) Im Alter von 23 Jahren musste der holländische Wallach Nacorde aufgrund einer Kolik und keinen Heilungschancen eingeschläfert werden. Auf Nacorde gewann Andre Thieme (44), Inhaber des Goldenen Spring- und Dressurabzeichens, in Hamburg das Deutsche Spring-Derby 2007, 2008 und 2011. Ein Jahr nach dem letzten Derbyerfolg wurde der Concorde-Nachkomme aus dem Sport verabschiedet. Das Gnadenbrot erhielt Nacorde bis zuletzt von seinem Besitzer Fiete Biemann in Wachstow.