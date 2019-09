Jessica Springsteen nach dem großen Erfolg in St. Tropez (Foto: GCT/ Srefano Grasso) St.Tropez. Die Reise der diesjährigen Global Champions Tour neigt sich dem Ende zu, nach St. Tropez folgt nun nur noch in zwei Wochen New York - und dann das große Finale in Prag (21. bis 24. November). Ihren zweiten Triumph in einem hochdotierten Grand Prix feierte in St.Tropez die 27-jährige US-Amerikanerin Jessica Springsteen. Die Tochter von Rocksänger Bruce Springsteen, die vor drei Jahren in Saugerties/ New York den mit einer Million US-Dollar dotierten Großen Preis gewann (Prämie rd. 295.000 €), siegte nun in St. Tropez im vorletzten Grand Prix der Global Champions Tour auf der zwölfjährigen Stute Zecille und kassierte 99.000 € an Preisgeld. Hinter Jessica Springsteen, die seit zwei Jahren von der früheren deutschen Ausnahme-Amazone Helena Stormanns trainiert wird, belegten Mannschafts-Europameister Pieter Devos (Belgien) auf Claire Z (60.000) und der frühere Weltranglisten-Erste Simon Delestre (Frankreich) auf Ryan (45.000) nach Stechen die nächsten Plätze. Bester Deutscher war als Zehnter der ehemalige Doppel-Europameister und frühere Team-Olympiadritte Marco Kutscher (Bad Essen) auf dem Wallach Casallvano (6.000 €). Devos führt in der Gesamtwertung mit 278 Punkten vor dem Briten Ben Maher (277) und dem Deutschen Daniel Deußer (259). Grand Prix in Zahlen