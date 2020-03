London. Der Online-Handel hat in Zeiten der Corona-Virus-Pandemie inzwischen Zugewinn wie nie, da will sich auch die Industrie um Pferdewetten nicht zurückhalten und erfindet neue Spiele für Zuhause. Krise macht eben auch erfinderisch…

Viele Menschen sind geteilter Mienung im Hinblick auf Galopprennen, kein Wunder, nach den vielen Vorfällen auf der Bahn in Santa Anita/ Kalifornien. Das ist auch gut so, denn Tiere aus kommerziellem Spaß auszunutzen, ist auch in der heutigen Zeit nicht angebracht. Das dürfte nicht Grund genug sein, um am Wettgeschäft nicht seine Freude zu haben und zu pflegen. Der Spaß am Wetten steckt fast in jedem Menschen. Inzwischen entstanden noch mehr neue Zweige des Wettbetriebs. Zwei sollen hier vorgestellt warden, Zum einen, Brettspiele mit Wetteinsatz, zum anderen, virtuelle Rennen, die sich bei Buchmachern immer größerer Beliebtheit erfreuen.



Winner’s Circle



Es gibt sicherlich Dutzende Spiele mit Pferden, aber wenn man sich eines herauspicken sollte, welches auf Dauer einen Platz in der eigenen Kollektion haben darf, dann muss es “Winner’s Circle” sein. Mittlerweile schon über 20 Jahre alt, beherbergt “Winner`s Circle” immer noch den absoluten Kick für zwei bis sechs Spieler. Hier werden Wetten auf verschiedene Pferde gesetzt, und rollen die Würfel. Ein geradezu ideales Spiel für Erwachsene, vor allem, wenn man den Wetteinsatz noch ein bisschen verschönern kann, mit Trinkbarem, versteht sich.

Der Nachteil an diesem Spiel ist jedoch, dass man es inzwischen nur noch schwer erhalten kann. Es wurde 2001 nicht in ausreichend großer Menge produziert, sodass Sammler nun bis zu 40 Euro dafür fordern. Unter den Brettspielen aber gibt es kaum Alternativen, auch wenn das Prinzip auf eine Vielzahl von ähnlichen Spielen übertragen wurde, sei es auf CamelUp oder die Formel 1.



Vermehrt: Fokus auf virtuelle Rennen



Da scheinbar ein Ruck durch die Gesellschaft ging, was den persönlichen Besuch von Rennen auf der Galoppbahn betrifft, haben sich die Verantwortlichen vor nicht allzu langer Zeit getroffen, um über dringend nötige Veränderungen zu diskutieren. Herausgekommen sind Investitionen in den virtuellen Markt. Das manifestiert sich dadurch, dass man bei traditionellen Buchmachern, aber mehr noch bei Pferderennen von William Hill auf den Ausgang von virtuell ausgetragenen Rennen setzen kann. Die Rennen orientieren sich daher ebenfalls an den bisherigen Quoten der „Pferde“ aus den vorhergegangenen Wetten. Sprich, Pferde die in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt haben, werden anders bewertet als totale Anfänger. Das macht das Rennen ausgeglichener und man darf sich wie auf einer echten Galopperbahn fühlen.



Trend geht zur virtuellen Erfahrung



Der virtuelle Markt ist zweifellos momentan im Kommen. Immer weniger haben Zeit oder auch Lust, sich auf den Weg zu machen zu echten Pferderennen oder in ein Casino. Deshalb rücken virtuelle Alternativen verstärkt in den Fokus. Neben Brettspielen und virtuellen Rennen sind auch jene Apps faszinierend, bei denen man sich voll und ganz um die Belange eines Rennstalls kümmern kann. Das zeigt auf unterhaltsame Art und Weise, wie die Branche aufgebaut ist und was einen eventuell im echten Leben erwartet. Besonders die Multiplayer-Versionen haben es wirklich in sich und vermitteln das Gefühl, bei den großen Derbys in Kentucky oder sonstwo auf dem Planeten dabei zu sein. Und all das, ohne selbst von der Couch aufstehen zu müssen. Das ist mehr als nur eine Alternative zu beinahe schon antik anmutenden echten Pferderennen...