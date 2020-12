Ankum. Erneut anders als gedacht wird die PSI-Auktion am morgigen Samstag, 19.12.2021, im Sportzentrum Ankum verlaufen. Nach weiteren Auflagen der Behörden dürfen auch die zunächst vorgesehenen wenigen Gäste nicht in die Halle. „Auch dieses Jahr wird es die PSI-Auktion geben, doch in anderer Form. Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten, Kunden und unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Mit dem erneuten Lockdown seit Mittwoch ist es uns leider nicht möglich, die Auktion mit Publikum vor Ort durchzuführen", lassen Paul Schockemöhle und Ulli Kasselmann die Situation zur diesjährigen Auktion verlauten. „Kunden, die Kaufinteresse haben, können noch bis Samstag um 12 Uhr die Auktionskandidaten nach Absprache mit den Verkaufsberatern unter Einhaltung der Hygienevorschriften ausprobieren. Das Bieten erfolgt am Samstag per Telefon.“

Für kurzfristig Entschlossene gibt es am Auktionstag eine zentrale Rufnummer: Dressurpferde: +49 (0) 5462 74 230 / Springpferde: +49 (0) 5462 742318