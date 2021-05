Hagen a.T. Ab 15 Uhr am heutigen Samstag Heute, am Samstag, den 15. Mai 2021 ab 15:00 Uhr fällt der Hammer für die diesjährige Hof Kasselmann Online-Auktion. Bis dahin haben Sie noch die Chance, sich Ihren Dressur-Youngster zu sichern. Überzeugen Sie sich online von den 12 Nachwuchsstars, die beste Veranlagungen für das Dressurviereck haben. Darunter Top-Vererber wie Fürst Jazz, Franklin, Vitalis, Total Hope, Fürstenball, Sir Donnerhall I, Johnson oder Foundation. Das besondere Highlight: Die Katalognummer 12, der vierjährige Hannoveraner Wallach Fingerprint v. Floriscount - Don Frederico - Weltmeyer, wird zugunsten von Reiten gegen den Hunger versteigert. Seien Sie bei der Hof Kasselmann Online-Auktion dabei und bieten Sie bequem von zu Hause aus auf Ihren Favoriten. Alle Informationen zur Auktion finden Sie hier. Wenn Sie Fragen zur Auktion, zum Ablauf der Auktion, zu einzelnen Pferden, Tierarztberichten oder Last-Minute-Tests haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Das Expertenteam um Ullrich und Francois Kasselmann, Michael Holtgers, Hartmut Lammers und Ullrich Henschke steht Ihnen per Skype, FaceTime, WhatsApp oder direkt persönlich zur Verfügung. Francois Kasselmann +49 (0) 171 – 496 986 5 Ullrich Kasselmann +49 (0) 171 – 412 375 5 Michael Holtgers +49 (0) 171 – 621 027 5 Hartmut Lammers +49 (0)160 919 004 89 Ullrich Henschke +49 (0) 171 – 704 047 7