Hagen a.T.W. Die nächste Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion findet am kommenden Freitag, 17. Juni um 20:00 Uhr, auf dem Hof Kasselmann statt. Online darf ab sofort geboten werden. Auf diesem Link kann die ausgesuchte Kollektion von 10 vielversprechenden, jungen Dressurpferden und 10 talentierten Springpferden noch einmal in Bild und Video angesehen werden. Wer in dieser Turniersaison nach einem neuen Sportpartner mit viel Zukunftspotential sucht, der ist bei der Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion an der richtigen Adresse. Die Pferde können bis zur Auktion am 17. Juni 2022 auf dem Hof Kasselmann besichtigt und nach vorheriger Vereinbarung auch ausprobiert werden. Das Erfolgsrezept, das sich schon seit vielen Jahren bei der P.S.I. Auktion bewährt, kommt auch Kunden der Hof Kasselmann & Schockemöhle Hybrid Auktion zugute. Die ausgesuchten Youngster verbrachten ihre Jugend entweder in der Lewitz oder auf dem Gestüt Osthoff der Familie Kasselmann und wurden von den Bereitern in Hagen a.T.W. oder Mühlen ausgebildet. „Das hat den Vorteil, dass wir unsere Pferde ganz genau kennen und unsere Kunden optimal beraten können, um die bestmögliche Pferd-Reiter Kombination zu finden,” unterstreicht Ullrich Kasselmann. Schon bei der Auswahl der Auktionskollektion wurde auf höchste Rittigkeit, vielversprechende, schlüssige Pedigrees und Perspektive für den Sport geachtet. Bei Fragen zum Ablauf der Auktion, dem After-Sales-Service oder den einzelnen Pferden oder werden Videos oder Informationen benötigt? Das Beraterteam vom Hof Kasselmann ist unter Tel. + 49 (0) 5401 89200 oder Stall Schockemöhle unter Tel. + 49 (0) 5492 960112 zu erreichen. KOLLEKTION HIER ANSEHEN